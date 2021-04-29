محمد رياض يكشف رأيه في محمد عادل إمام وموعد انتهاء تصوير «النمر»

أكد الفنان محمد رياض، أنه اقترب من إنهاء تصوير مشاهده في مسلسل “النمر” والذي يتعاون فيه مع الفنان محمد عادل إمام ويعرض هذه الفترة على التلفزيون.

وعن موعد انتهاء تصوير المسلسل قال رياض لـ"الدستور": "نصور المسلسل إلى وقتنا الحالي لساعات طويلة يوميا، ولم أنته حتى الآن من تصويره، ومن المرجح أن يتم الانتهاء منه يوم 25 رمضان تقريبا".

وتابع عن رأيه في التعاون والاشتراك مع أبطال العمل: "بداية القول احب أن أقول إن كافة الفنانين المشاركين في العمل يمتازوا بالأخلاق والرقي في التعامل ولديهم حالة دفء شديدة جعلت اللوكيشن التواجد فيه أمر ممتع ومريح للتمثيل فيه بطريقة احترافية شديدة، فحالة الحب بين أي فنانين في أي عمل تظهر في الأخير للجمهور بعمل به مشاهد جيدة القيمة".

وأكمل: "التعاون مع محمد عادل إمام كان لطيف جدا فهو شخص جميل خارج وداخل اللوكيشن ورأيت بيننا كيمياء شديدة، فأنا رأيته كثيرا خارج أوقات العمل لكن لم نكن أصدقاء بالمعنى الحرفي، لكن عندما تقربنا أكثر في المسلسل شعرت بحالة سعادة كبيرة فهو شخص كوميدي وجدع ولديه كاريزما مميزة".

وتعرض قناة الحياة الفضائية مسلسل النمر عدة توقيتات حيث يكون العرض الأول للحلقة في العاشرة والربع مساءً، وتكون الإعادة الأولى للعمل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية إلا ربع مساء. فيما تقوم قناة "أبو ظبي" بعرض مسلسل النمر على مدار اليوم في ثلاثة مواعيد ويكون العرض الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساء.

مسلسل النمر بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى. ويواصل صناع العمل تصوير حلقات وأحداث المسلسل بالتزامن مع عرضه للجمهور حيث تكثف المخرج شيرين عادل عدد ساعات التصوير من أجل الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.