الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

الزراعة: ضبط أكثر من 4 أطنان رنجة فاسدة فى الغربية

رنجة فاسدة
رنجة فاسدة

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتشديد الإجراءات في إطار الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم لمشاركة الأخوة المسحيين بأعيادهم.

وقال بيان لوزارة الزراعة، الأربعاء، إن لجنة برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل الوزارة بالغربية، والعميد محمد الميداني رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات، ومشاركة أطباء المجازر وأطباء الإدارة البيطرية بكفر الزيات، قامت بالتفتيش على أسواق الرنجة. 

وأضاف البيان أن الحملة بالمرور على بعض مصانع إنتاج الأسماك المدخنة بنطاق مركزي طنطا وكفرالزيات، أسفرت عن ضبط طن و٢٠٠ كيلو جرام أسماك رنجة غير صالحة و١ طن رنجة يشتبه بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و١١٥٠ كيلو جرام أسماك مجهزه للتصنيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و١١٥٠  كيلو جرام أسماك هارنج يشتبه بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ليكون بذلك إجمالي المضبوطات ٢٣٥٠ كيلو جرام أسماك مدخنة (رنجة) وأسماك مجهزه للتصنيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٢١٥٠ كيلو جرام أسماك رنجة وأسماك مجهزة للتصنيع يشتبه بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.  

وأشار البيان إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصة في ذلك. 

وتوالي مديرية الطب البيطري بالغربية أعمالها لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وكافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، في إطار مشاركة الأخوة المسيحيين بأعيادهم، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين. 

ومن جهة أخرى، قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتموين تكثيف حملات التفتيش على اللحوم والدواجن والأسماك في كل المحافظات لحماية المستهلك من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والماشية المذبوحة خارج المجازر خلال شهر رمضان ومع اقتراب شم النسيم، وإحالة المحال المخالفة للنيابة.

وأضاف محمود أن الحملات تشمل التفتيش على ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن، وكذلك المرور على الأسواق المختلفة، لافتا إلى أنه سيتم ضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية، لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية.

الزراعة ضبط كميات الرنجة الغير صالحه للاستهلاك الآدمي محافظة

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