«جودة التعليم» تعتمد معهد فتيات البحيرة بأزهر أسوان (صور)

أعلنت إدارة الجودة بمنطقة أسوان الأزهرية، اعتماد معهد فتيات البحيرة الإعدادي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ومن جانبه قال شعبان محمد، مدير إدارة الجودة بمنطقة أسوان الأزهرية، إن اعتماد المعهد من قبل الهيئة جاء بفضل جهود إدارة المعهد وتفانيها وإخلاصها في العمل حتي تحقق ما أريد له.

ووجه مدير الجودة الشكر للشيخ حمدي طه رئيس منطقة أسوان الأزهرية لاهتمامه بمتطلبات إدارة الجودة وتحقيقها حتى تتمكن المنطقة من اعتماد أكبر نسبة من المعاهد خلال الفترة المقبلة.

كما وجه الشكر أيضاً للشيخ أحمد عبدالحميد رئيس المنطقة السابق على دعمه للإدارة خلال الفترة الماضية وانعكاس ذلك على نسبة المعاهد التي تقدمت بها الإدارة واعتمادها بنسبة ١٠٠%، مقدما أجمل عبارات الشكر والتقدير لفريق عمل الجودة بالمنطقة على ما قدموه من جهد وعمل حتي تحقق إدارة الجودة هذا النجاح في نسبة المعاهد المعتمدة.

معهد فتيات البحيرة بأزهر أسوان

معهد فتيات البحيرة بأزهر أسوان

معهد فتيات البحيرة بأزهر أسوان

معهد فتيات البحيرة بأزهر أسوان

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