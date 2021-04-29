وكيل «صحة المنوفية» يعقد اجتماعًا مع رئيسات التمريض بالمستشفيات

عقد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعًا موسعًا اليوم، مع رئيسات التمريض بالمستشفيات بالمحافظة، ومنسقات التدريب بالمستشفيات، بحضور وفاء الشاذلي، مديرة إدارة التمريض بالمديرية، للتأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة خطة العمل اليومية.

كما حضر الاجتماع أيضًا، الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، والدكتور عبد الباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي، ومساعد وكيل الوزارة لشئون البيانات، ونائب مدير المكتب الفني بالمديرية.

ووجه الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتكثيف المتابعة علي كافة منافذ تقديم الخدمة الطبية، وجميع الأقسام الطبية بالمستشفيات، والمتابعة المستمرة للفرق الطبية للحالات المرضية داخل أقسام العزل، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، ورفع الروح المعنوية لهم بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، ورفع كفاءة المنظومة الصحية.

وأكد «جودة» علي توفير كافة الخدمات الطبية، والخدمات المكملة اللازمة للمرضى المصابين والمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، داخل المستشفيات وتوفير كافة الفحوصات المعملية اللازمة لهم، والتأكيد على توافر المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات.

وكلف «جودة» الدكتور محمد النشار بمتابعة استهلاك المستشفيات من الأكسجين والإبلاغ الفوري لتوفير احتياجات المستشفيات من الأكسجين بصورة يومية، والتأكد من عمل شبكة الأكسجين بكفاءة، ومتابعة عدادات خزانات الأكسجين، وملئ أسطوانات الأكسجين أولًا بأول، وفقًا لخطة العمل.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على عدم السماح بوجود مرافقين لمريض كورونا لمنع انتشار العدوى، وحفاظًا على صحة وسلامة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

وأثناء الاجتماع، شرح الدكتور أسامه الشلقاني العلاج بالأكسجين وحساب الاستهلاك اليومي لكل مريض، وتم التأكيد على متابعة الاستخدام الأمثل للأكسجين على مدار ٢٤ ساعة.

وفي ختام الاجتماع، شددت مديرة إدارة التمريض بالمديرية، على ضرورة تفعيل المرور الصباحي والمسائي لرئيسات التمريض ورفع درجة الاستعداد القصوى للموجه الثالثه لجائحة كورونا، وضرورة متابعة الأداء الفني للتمريض على مدار ٢٤ ساعة.