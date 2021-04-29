الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة المنوفية» يعقد اجتماعًا مع رئيسات التمريض بالمستشفيات

اجتماع وكيل صحة المنوفيه
اجتماع وكيل صحة المنوفيه

عقد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعًا  موسعًا اليوم،  مع رئيسات التمريض بالمستشفيات بالمحافظة، ومنسقات التدريب بالمستشفيات، بحضور وفاء الشاذلي، مديرة إدارة التمريض بالمديرية، للتأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة خطة العمل اليومية.

كما حضر الاجتماع أيضًا، الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، والدكتور عبد الباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي، ومساعد وكيل الوزارة لشئون البيانات، ونائب مدير المكتب الفني بالمديرية.

ووجه الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتكثيف المتابعة علي كافة منافذ تقديم الخدمة الطبية، وجميع الأقسام الطبية بالمستشفيات، والمتابعة المستمرة للفرق الطبية للحالات المرضية داخل أقسام العزل، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، ورفع الروح المعنوية لهم بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، ورفع كفاءة المنظومة الصحية.

وأكد «جودة» علي توفير كافة الخدمات الطبية، والخدمات المكملة اللازمة للمرضى المصابين والمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، داخل المستشفيات وتوفير كافة الفحوصات المعملية اللازمة لهم، والتأكيد على توافر المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات.

وكلف «جودة» الدكتور محمد النشار بمتابعة استهلاك المستشفيات من الأكسجين والإبلاغ الفوري لتوفير احتياجات المستشفيات من الأكسجين بصورة يومية، والتأكد من عمل شبكة الأكسجين بكفاءة، ومتابعة عدادات خزانات الأكسجين، وملئ أسطوانات الأكسجين أولًا بأول، وفقًا لخطة العمل.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على عدم السماح بوجود مرافقين لمريض كورونا لمنع انتشار العدوى، وحفاظًا على صحة وسلامة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

وأثناء الاجتماع، شرح الدكتور أسامه الشلقاني العلاج بالأكسجين وحساب الاستهلاك اليومي لكل مريض، وتم التأكيد على متابعة الاستخدام الأمثل للأكسجين على مدار ٢٤ ساعة.

وفي ختام الاجتماع، شددت مديرة إدارة التمريض بالمديرية، على ضرورة تفعيل المرور الصباحي والمسائي لرئيسات التمريض ورفع درجة الاستعداد القصوى للموجه الثالثه لجائحة كورونا، وضرورة متابعة الأداء الفني للتمريض على مدار ٢٤ ساعة.

المنوفية وزارة الصحة اجتماع وكيل الوزارة كورونا

الأكثر قراءة

محمد كمال.. قائد جناح العنف المسلح فى جماعة الإخوان بعد فض رابعة

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

الصحة: 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة

استنفار أمني بمحيط كنائس القاهرة لتأمين أعياد الأقباط

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

صور

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

لاستعمال «الشيشة».. غلق وتشميع مقهى في أسوان (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطينى على خلفية أحداث القدس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين