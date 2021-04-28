الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قبل هروب اللاعبين.. لجنة إدارة الزمالك تطلب دعم وزير الرياضة

جريدة الدستور

أصبح موقف اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز صعبا أمام الجماهير البيضاء مع اقتراب نهاية عقد التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي في شهر  يونيو القادم، في الوقت الذي طلب فيه اللاعب مبلغ 55 مليون جنيه في الموسم أي أكثر من 3 ملايين دولار سنويا، وهو ما يعجز عنه نادي الزمالك في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي.

وفشلت الإدارة في توفير المرتبات الشهرية للموظفين والمدربين واللاعبين، وهناك مستحقات وديون متأخرة  تصل إلى أكثر من 300 مليون مما جعل اللجنة المؤقتة في حرج كبير خاصة في ظل انتهاء عقود 10 من نجوم فريق اليد ويحتاج النادي أكثر من 180 مليونا للتجديد للاعبي اليد وتسديد مستحقاتهم المتأخرة.

 

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