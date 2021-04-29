الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بالمنيا (صور)

حملات نظافة بقري
حملات نظافة بقري المنيا

نظمت الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان التابعة لمركز ومدينة المنيا حملة نظافة مسائية لرفع المخلفات والقمامة والأتربة قامت خلالها برفع 15 طن مخلفات من نقاط التجمع بالقرية بمناطق ( عمارات الاوقاف ، شوارع عزبة جارحى ، طريق مصر أسوان الزراعى ) ونقلها للظهير الصحراوي.

قال محمد سميح سكرتير الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان، إنه تم رفع ما يقرب من 15 طن من المخلفات والقمامة وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي .تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وكان العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، قد أعلن استمرار حملات النظافة والمتابعة المستمرة، حيث واصلت قرى واحياء المنيا، جهودها المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة من خلال تكثيف الحملات بمختلف مناطق الأحياء والقرى ، تأكيدا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تم رفع 100 طن من المخلفات صباح اليوم بقري المركز.

وأوضح مصطفى الدبيكى رئيس قرية نزلة حسين إنه تم عمل حملة نظافة بمنطقة منشية سوادة، طريق طراد النيل من قرية نزلة حسين حتى قرية الحوارته ،وتم رفع ما يقرب من 15طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي، كما واصل قسم الإنارة بالقرية أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة حيث تم صيانة 15  كشاف بقرية الشرفا لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا. 

وأضاف حمادة جمعة رئيس قرية دمشير إنه تم تنظيم حملة نظافة بطريق ترعة سرى باشا ونزلة الفلاحين ورفع 20  طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وتم نقلها للظهير الصحراوي.

كما واصلت الوحدة المحلية لقرية تلة اليوم جهودها المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة حيث أفاد مجمد محمود رئيس القرية إنه تم رفع ما يقارب من 15 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي. 

وأكد عرفات عبد الله رئيس حى وسط المدينة إنه تم عمل حملة نظافة مكثفة بمنطقة شارع سعد زغلول واسفل كوبرى الملك فاروق فضلا عن رفع نقاط التجمع من شوارع الحى ورفع 30  طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى.

وأشار رمضان جمال رئيس حى غرب على مواصلة العمل على قدم وساق لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا من خلال الورديات الثلاثة للحفاظ على المظهر الحضارى المدينة المنيا، حيث تم رفع ما يقرب من 20 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى وتم نقلها إلى المقلب الوسيط.

حملات نظافة بقري المنيا
حملات نظافة بقري المنيا
حملات نظافة بقري المنيا
حملات نظافة بقري المنيا
حملات نظافة بقري المنيا
حملات نظافة بقري المنيا
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المنيا حملات مخلفات مسائية أتربه

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