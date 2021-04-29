الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنظيم والإدارة» يوضح مراتب تقويم الأداء وما يعادلها للموظفين

صالح الشيخ
صالح الشيخ

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تفاصيل جديدة بشأن نظام تقويم أداء العاملين بالدولة ومراتب تقويم الأداء المعادلة ودرجاتها، ضمن السلسلة التوعوية بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، أن مرتبة ممتاز فى تقارير تقويم الأداء للعاملين بالدولة تبدأ من 90 درجة فما فوقها ، يليها درجة كفء والتى تبدأ من 80 درجة حتى أقل من 90 درجة، مرتبة فوق المتوسط من 65 درجة حتى أقل من 80 درجة، ومرتبة متوسط من 50 درجة حتى أقل من 65 درجة، بينما يحصل الموظف الحاصل على درجة أقل من 50 على مرتبة ضعيف، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية استبدل مصطلح مرتبة جيد جدًا بمرتبة كفء ، كما استبدل مرتبة جيد بأخرى فوق المتوسط.
ولفت الجهاز، إلى أن تقارير تقويم أداء الموظف لم تعد سرية كما كانت قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وإنما تتم مرتين خلال النصف الأول من شهرى نوفمبر ومايو من كل سنة، ويصدر التقرير السنوى النهائى خلال شهر يونيو من كل سنة فى وضوء متوسط درجات التقريرين السابقين، ويعقب ذلك إعلان الموظف إلكترونيًا أو ورقيًا بصورة من تقرير تقويم أدائه خلال 15 يوم من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة، كما يجوز للموظف التظلم من التقرير خلال 15 يوم من تاريخ إعلانه به، بحيث لا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
 

كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد كشف عن إخضاع شاغلى الوظائف القيادية والإشرافية بدواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لتقييم دورى سنويًا، مشيرًا إلى أن تأخر ترتيب القيادى الحكومى فى تقارير تقويم الأداء تعرضه لإنهاء الخدمة لعدم الصلاحية.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، أن أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حظرت حصول أيًا من القيادات الحكومية من شاغلى الوظائف القيادية أو الإشرافية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة على تقرير تقييم أداء أقل من فوق المتوسط، مع التأكيد على إنهاء خدمة من يحصل فيهم على تقييم أداء بمرتبة أقل من فوق متوسط لعامين متتاليين، ويكون إنهاء خدمته إعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائى.

التنظيم والإدارة صالح الشيخ تقويم الأداء موظفين تقارير قانون الخدمة المدنية

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