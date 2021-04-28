ريهام حجاج تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل وكل ما نفترق (صور)

احتفلت أسرة مسلسل "وكل ما نفترق" بانتهاء التصوير الذي استمر لأكثر من أربعة أشهر متواصل من اجل موسم السباق الرمضاني.

وحضر الاحتفال الفنانة ريهام حجاج ونجوم العمل سلوى الخطاب، محمد الشرنوبي، رحاب الجمل، أحمد صيام ،عبير منير، أحمد طلعت والمخرج مصطفى السقا وفريق شركة انتاج T.V وجميع العاملين.

يتناول العمل قصة نور، والتي تقرر عائلة زوجها حسام التخلص منها بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود نور للحياة وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة والانتقام من عائلة حسام.

ويشارك بجانب ريهام حجاج في بطولة العمل أحمد فهمي، رانيا يوسف، ايتن عامر ،عمرو عبد الجليل، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، هاجر أحمد، رحاب الجمل، هند عبد الحليم، طارق عبد العزيز، أحمد النجار ومن تأليف محمد أمين راضي و انتاج طارق الجنايني، من إخراج مصطفى السقا.

من جانبه نفى المخرج كريم العدل الشائعات التي انتشرت مؤخراً، وأطلقها البعض خلال الفترة الأخيرة، والتي تفيد بوجود خلافات بينه وبين الفنانة ريهام حجاج بسبب مسلسل "وكل ما نفترق"، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "ياريت ما يجتهدوش ويتخيلوا مواقف ما حصلتش ويكتبوها شكرًا"، و جاء رد “العدل” بعد انتشار شائعات تفيد بوجود خلافات بينه وبين الفنانة ريهام حجاج، وهو الأمر الذي حرص العدل على نفيه جملة وتفصيلاً.

العمل يعرض على عدة قنوات ويعرض مسلسل "وكل ما نفترق" على أكثر من قناة تليفزيونية بماراثون دراما رمضان عبر مجموعة من القنوات المميزة، مثل "الحياة، و Cbc، وon، وdmc”، بالإضافة إلى "لقناة الأولى، وقناة المحور، ومجموعة من القنوات الخليجية".

وكانت قد علقت الفنانة ريهام حجاج على «الكوميك» الشهير الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول تنكرها في زي رجل صعيدي، في مسلسلها «وكل ما نفترق» وظهورها بـ«قُصّة». وكتبت ريهام حجاج عبر خاصية «ستوري» على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «هي الناس اللي بتقول إن شخصية زينب ولد صعيدي بقُصة!! بتخترعوا ليه؟ يعني لو اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل أكيد إزاي هعمل دور راجل والشخصية اسمها زينب».

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