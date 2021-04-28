الخميس 29 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو مصطفى: ألحاني سبب شهرة عمرو دياب.. وأحبه رغم أنه خذلني

العرافة
العرافة

قال الفنان والملحن عمرو مصطفى، إنه حصل على إجازة لمدة سنة ونصف حتى يكون بجانب أولاده في سن المراهقة، مؤكدا أنه قام بالعمل 20 عاماً مع عمرو دياب ولم يتلق إلا أجر فرحين في يوم واحد.

وأضاف عمرو مصطفي خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على قناه "المحور" أن هناك أمور لا يجب أن يعلمها المستمع وتكون بين الفنانين والملحنين، لافتا إلى أن عمرو دياب اشتهر بسبب أعماله.

وأوضح عمرو مصطفي، أنه يلحن أغنية وطنية بناءً على طلب الفنان عمرو دياب الذي طلب منه تلحينها، مؤكدا أنه ما زال يحب عمرو دياب جدا ولكن الهضبة خذله ما أشعره بالأسف والحزن.

وبرنامج «العرافة» امتداد لبرامج الإعلامية بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

وتقدم قناة المحور خريطة برامجية متنوعة خلال شهر رمضان حيث يقدم الإعلامي طارق علام برنامج "هدية الرئيس" جوائز يومية بقيمة ٢٠٠ ألف جنيه.

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "العرافة" وهو برنامج حوارى جريء، يستضيف ٣٠ ضيفا من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام.

فيما يقدم محمد هشام برنامج "اطمن" ويستهدف بناء شخصية الإنسان وجعله عنصرا فعالا في المجتمع، من خلال رحلة في النفس الإنسانية على اختلاف طباعها وأخلاقها.

وتقدم الشيف عظيمة برنامج جديد بعنوان "مطبخ عظيمة"، ويواصل الإعلامي أسامة كمال الظهور مع برنامج "٩٠ دقيقة" في ليالي رمضان الكريم، كما يستمر الإعلامي محمد على خير في تقديم برنامج “المصري أفندي” على نفس القناة.

عمرو مصطفى عمرو دياب العرافة برنامج بسمة وهبة خذلني

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