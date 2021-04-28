ظهر في «الاختيار 2».. قصة استشهاد طارق المرجاوي في تفجيرات جامعة القاهرة

رصد مسلسل الاختيار ٢ بطولة جديدة من بطولات شهداء الشرطة حيث عرض تفجير ٣ قنابل استهدفت تمركزا أمنيا أمام جامعة القاهرة في أوائل شهر أبريل عام ٢٠١٤ واستشهد على إثره العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وأصيب أيضا اللواء عبد الرؤوف الصيرفي حكمدار الجيزة الذي استشهد متأثرا باصابته بعد ملازمته الفراش لمدة ٧ أشهر.

طارق المرجاوي

لم يستطع شهيد تفجيرات جامعة القاهرة طارق المرجاوى رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة الهروب هذه المرة من القدر، حيث كانت المرة الأولى عندما استهدفته جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية والعميد جرير مصطفى مدير المباحث الجنائية بالجيزة آنذاك أمام سينما رادوبيس، حيث انفجرت القنبلة بعد عودتهما من الطريق الذى كانا يسيران به ونشر أنصار بيت المقدس الإرهابية بيان بنجاة العميد طارق المرجاوى والعميد جرير مصطفى وتوعداهما بمزيد من الدماء جزاء لهما لتصديهما لتظاهرات الإرهابية بمنطقة الطالبية.

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة مساء، بينما يتلقى الشهيد طارق المرجاوى مكالمة تليفونية من قيادى بمديرية أمن الجيزة يخبره فيها أن هناك معلومات من قطاع الأمن الوطنى تفيد باعتزام طلاب الإرهابية بالتظاهر والتعدى على رجال الشرطة بعد الخروج من الحرم الجامعى.. لحظات ويجرى الشهيد مكالمات مع مفتشى مباحث فرقة الغرب يخبرهم بضرورة الحضور فى محيط الجامعة، وحدد أسماء ضباط المباحث واتفق على حضورهم فى التاسعة صباحا بالفعل حضر الشهيد فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتفقد الحالة الأمنية سيرا على الأقدام ثم عاد مرة أخرى إلى مقر الاستراحة الذى استشهد فيه، وجلس بجوار اللواء عبد الرؤوف الصيرفى نائب مدير الأمن لقطاع الغرب.

وفيما يتابع الشهيد الحالة الأمنية وقع انفجار ضخم هز أركان مبنى الاستراحة الذى كان بجواره، وعندما التفت من هول المشهد، انفجرت القنبلة الثانية لتقضى عليه وتصعد روحه الطاهرة إلى بارئها.

عبد الرؤوف الصيرفي

وفي شهر ١٢ عام ٢٠١٤، استشهد اللواء عبد الرؤوف الصيرفي حكمدار الجيزة بعد إصابته بثقب في المعدة وملازمته الفراش 7 أشهر جراء إصابته في انفجارات ميدان النهضة وجامعة القاهرة التي اسفرت عن استشهاد العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة.

وكان الصيرفي قد أجري عدة عمليات جراحية في قدمه عقب إصابته بشظايا في تفجيرات جامعة القاهرة وتحسنت حالته لكن تدهورت الحالة بشكل مفاجيء وتم نقله إلى مستشفي الصفا وباجراء الاشعة اللازمة تبين اصابته بثقب في المعدة ومع استمرار تدهور الحالة لفظ أنفاسه الأخيرة.