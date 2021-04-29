«أوقاف أسوان»: لم نرصد أى مخالفات بصلاة التراويح

أكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان مديرية الأوقاف أو غرف الإدارات الفرعية، لم ترصد حتى الآن أي مخالفات من رواد المساجد خلال تأديتهم لصلاة التراويح طوال الأيام الماضية من شهر رمضان المعظم.

وأوضح ''عزت'' أن الأهالي لديهم سعادة غامرة بتأدية صلاة التراويح في المساجد، ويعتبرونها بمثابة نعمة من نعم رب العالمين، لذلك يحرصون عليها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن لدى رواد المساجد حالة من الوعي التام لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الحفاظ على استمرار فتح بيوت الله سبحانه وتعالى.

جدير بالذكر أنه مع حلول شهر رمضان، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولي كافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الصادرة مطلع أبريل الحالي بشأن تجنب بعض الطقوس للحد من أي زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الكريم.

جاء ذلك من أجل تحقيق التعايش السلمي والآمن مع أزمة فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح أن قرارات مجلس الوزراء تضمنت بأن يكون استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف والتي شملت الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة، والاقتصار على استقبال النساء لأداء التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن، مع أهمية الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال للصلاة، وكذا الالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التهجد، بالإضافة إلى الالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه من ضمن القرارات أيضًا حظر إقامة موائد الإطعام الرمضانية سواء في أماكن مفتوحة "كالشوارع والميادين وساحات المساجد ومداخل الأبنية السكنية وغيرها” أو في أماكن مغلقة، كما يحظر خلال شهر رمضان إقامة أو تنظيم الدورات الرمضانية في الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، ويحظر كذلك إقامة هذه الدورات أو تنظيمها في الشوارع أو الميادين العمومية أو الساحات الشعبية.

وأكد على أنه يحظر مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال أو ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة في قرارات مجلس الوزراء، علاوة على حظر مخالفة قرار وزير التنمية المحلية الواردة بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا حظر مخالفة قرار وزير السياحة والآثار بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت الفندقية والسياحية.