الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 9 موظفين بقرية البرجاية في المنيا للتحقيق

نائب رئيس مدينة المنيا
نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الإنضباط بالإدارات بالبرجاية

أحال الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم ٩ موظفين بالوحدة المحلية لقرية البرجاية ومكتب التموين بالقرية للتحقيق لتقصيرهم فى العمل ، وذلك خلال حملة للتفتيش الادارى والانضباط.

جاءت قرارات إحالة الموظفين التسعة لأسباب غياب بدون اذن وانقطاع عن العمل وترك العمل لعدد من الموظفين ورافق نائب رئيس المركز والمدينة خلال حملة التفتيش الإداري جمال حسن عضو التفتيش الادارى ، وعضو الإعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا .

ومن جانبه أكد العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بتكثيف الحملات التنفيذية على الوحدات المحلية والأحياء والإدارات الخدمية، وعدم السماح باى نوع من التقصير وإحالة المقصرين للتحقيق للتأكيد على الانضباط فى العمل لتقديم خدمة متميزة للمواطن، مشيرا إلى أنه نواب رئيس المركز والمدينة بمتابعة سير العمل بالوحدات القروية والأحياء والإدارات الخدمية بمركز ومدينة المنيا، للوقوف على جودة العمل وأداء الخدمة للمواطنين فى الوقت المحدد لها للتيسير عليهم. وكذلك متابعة الاجراءات الاحترازية ومدى الالتزام به.

وأشار رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى أنه سبق وتمت حملات للتفتيش الإداري بقري دمشير وتلة وبني أحمد الغربية تم خلالها إحالة 26 موظفا بهذه القرى للتحقيق لأسباب متنوعة منها ترك العمل والغياب بدون عذر وعدم الألتزام بالإجراءات الأحترازية وعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل.

وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات واللجان تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة متابعة سير العمل بالوحدات القروية والإدارات الخدمية لرفع كفاءة وجودة العمل ، مشددا علي عدم السماح لأى موظف بمخالفة القوانين المنظمة للعمل وفى حالة مخالفة القانون يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر بما يحقق رضاهم مشيرا إلي أستمرار عمل اللجان والحملات لتحقيق الأنضباط في جميع الإدارات.

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المنيا تحقيق الاجراءات الاحترازية البرجاية إحالة

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