هبة مجدى: مستمرة فى تصوير «موسى».. والأحداث المقبلة تظهر مفاجآت

عبرت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها بالاشتراك في مسلسل موسى والذي تتعاون خلاله مع الفنان محمد رمضان ويعرض هذه الفترة على التليفزيون.

وقالت هبة لـ"الدستور"، إنها سعيدة بردود أفعال الجمهور على شخصيتها في العمل، والتي تحولت كثيرا على مستوى الفكر لكنها لا تزال محافظة على الكثير من العادات والتقاليد التي عرفتها في الصعيد.

وأشارت إلى أنها لا تزال تصور مشاهدها في العمل ولديها أكثر من يوم وتنتهي تماما من تصوير العمل، لافتة إلى أن المشاهد المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت العديدة المؤثرة في الأحداث حيث ستكون مشاهدها درامية أكثر وأكثر، متمنية أن تنال هذه المشاهد محبة الجمهور الذي عبر لها على السوشيال ميديا عن إعجابه بالدور خلال الحلقات الماضية.

ويجسد الفنان محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "موسى" دور شاب يتعرض للقهر منذ طفولته حيث يتوفى والده في سن صغيرة، ويترك له إخوته ليتولى مسئوليتهم، وتتوالى الأحداث في فترة الستينيات ويبحث في الوقت نفسه عن شقيقته التي اختفت في ظروف غامضة، كما تتضمن قصة المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المتميزة والتي تدور في حقبة الخمسينيات والستينيات أثناء الحملة الفرنسية على مصر.

ويشارك في بطولة العمل بجانب محمد رمضان كل من سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، ويقومون بتصوير العمل ما يقرب من 16 ساعة بشكل شبه يومي لإنهاء كافة مشاهد العمل خلال الأسبوع ما قبل الأخير من الشهر الكريم.

وأحيت الفنانة هبة مجدي منذ أيام قليلة، الذكرى السنوية الخامسة لوفاة والدها الذي رحل عن عالمنا يوم ٢٥ أبريل ٢٠١٦، حيث ونشرت هبة، صورا لوالدها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :"الذكرى السنوية الخامسة على وفاة بابا حبيبي.. دعواتكم بالرحمة والمغفرة، وأرجو قراءة الفاتحة عند الإفطار، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون.. ٢٥ أبريل ٢٠١٦، وسط دعوات كثيرة من جانب جمهورها بالرحمة.