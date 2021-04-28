استشهاد ميادة أشرف.. «الاختيار 2» يعرض كيف اغتالت «الإرهابية» صحفية الدستور

بدأت الحلقة الـ ١٦ من مسلسل "الاختيار 2" بعرض اغتيال عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للصحفية بجريدة الدستور ميادة أشرف، التي قُتلت بالرصاص حينما كانت تُغطي الاحتجاجات.

كانت الشهيدة ميادة أشرف تغطي الاشتباكات التي نشبت بين أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، وقوات الأمن في "عزبة النخل" في منطقة عين شمس، عندما أصابها طلق ناري بالرأس خلف صوان الأذن وخرج من يمين الوجه، ما أدى لكسور في الفك والوجه والرأس وتهتك بالغدة، حسبما جاء به تقرير الطب الشرعي المبدئي الذي تناقلته الصحف ووسائل الاعلام، نتيجة ضرب النيران العشوائية من قِبل الجماعة الإرهابية.

استشهاد ميادة أشرف

بمجرد وقوع الشهيدة ميادة على الأرض غارقة في دمها، نقلت لمسجد “عبيد" في منطقة عين شمس، وتم نقل الجثمان، إلى مستشفى هليوبوليس مصر الجديدة، ومن ثم تم تشييع جنازتها يوم 29 مارس من عام 2014 في قرية المنوطية مسقط رأسها.

جرائم الإرهابية

ووثق مسلسل “الاختيار 2” أكبر مخططات جماعة الإخوان الإرهابية خلال السنوات الماضية منذ خلع المعزول محمد مرسي، من عمليات قتل، وترهيب، وتخطيط لتشتيت الناس.

"يا نحكمكم يا نقتلكم".. كان هذا ملخص تهديدات جماعة الإخوان الإرهابية للشعب المصري، ولم تستوعب الرد القاطع الذي أطلقه المصريون ضد التنظيم المتطرف، بعد جرائم عدة وأعمال تخريبية منذ 30 يونيو 2013 إلى الآن، وهذا بسبب رفض الشعب القاطع لوجودهم، وقرر الخروج عليهم وعزلهم عن سدة الحكم، فأصبح شغلهم الشاغل هو إشاعة الفوضى ومحاولة تدمير مصر.

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.