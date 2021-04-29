«القومي للتخطيط» يطلق برنامج دكتوراه حول التخطيط والتنمية

أعلن معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط فتح باب التقدم لبدء الدراسة ببرنامج الدكتوراه الأكاديمية فى التخطيط والتنمية بنظام الساعات المعتمدة للعام الأكاديمى 2021-2022، وذلك للحاصلين على درجة الماجستير فى التخطيط والتنمية أو الاقتصاد أو ما يعادلها من جامعة أو معهد علمى معترف به من المجلس الأعلى للجامعات.



وأوضح المعهد أن الدراسة ستكون يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع وأن آخر موعد للتقدم للبرنامج هو يوم الأحد الموافق 1/8/2021، ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر متميزة فى مجالى التخطيط والتنمية ومؤهلة للتعامل مع المتغيرات الوطنية الحكومية بهدف تنميتها وتحسين كفاءتها وزيادة فاعليتها وذلك من خلال توفير مناخ تعليمى يمزج بين تقديم المعارف ونقل الخبرات العلمية والممارسات التطبيقية، ويوفر عناصر الإبداع والرؤية المستقبلية التى تحقق التميز.



يستهدف البرنامج إنتاج رواد فى مجالات التخطيط والتنمية وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، ويحقق ربط المعهد بالمجتمع، لأنه يلبى إحتياجات حقيقية لفئات عديدة من أصحاب المصالح وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطنيًا وعالميًا، فضلًا عن إعداد باحثين مؤهلين لإنتاج أحدث الأبحاث والدراسات فى مجالات التخطيط والتنمية.



ويشترط فى المتقدم للدراسة الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التخطيط والتنمية توافر الشروط التالية: استيفاء كافة شروط القبول والتسجيل المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون المعهد رقم 13 لسنة 2015، الحصول على درجة الماجستير فى التخطيط والتنمية أو الاقتصاد أو ما يعادلها من جامعة أو معهد علمى معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، الحصول على تقدير عام جيد على الأقل بمرحلة الماجستير الأكاديمى، اجتياز شرط اللغة الإنجليزية كما نصت عليه المادة 15، اجتياز المقابلة الشخصية، أن يجتاز المتقدم أى شروط أخرى تقررها لجنة الدراسات العليا بالمعهد.



ويشترط للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى الاقتصاد أن يدرس الطالب 60 ساعة معتمد كالتالى: عدد 4 مقررات إجبارية لمدة 12 ساعة معتمدة، عدد 4 مقررات اختيارية 12 ساعة معتمدة، بحث فى التخصص "الرسالة العلمية" 36 ساعة معتمدة.