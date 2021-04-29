الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإياتا»: لندن تطبق رسوم إضافية علي الركاب لتغطية الخسائر الوبائية 2022

مطار هيثرو
مطار هيثرو

أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) عن إحباطه الشديد من قرار هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة الذي سمح لمطار هيثرو بإعادة تقييم قاعدة أصوله وزيادتها بمقدار 300 مليون جنيه إسترليني، سيمكن ذلك مطار هيثرو من تحصيل رسوم ركاب أعلى لتغطيةالخسائر الوبائية (2020-2021) اعتبارًا من العام المقبل.

وقال الاتحاد، في بيان الأربعاء: “لقد خضعت هيئة الطيران المدني لضغوط من مطار هيثرو، سيدفع المستهلكون ملايين إضافية للسفر لصالح مساهمي المطار، رسوم الهبوط في مطار هيثرو هي بالفعل الأعلى في العالم، ما يلحق الضرر بالقدرة التنافسية للمملكة المتحدة ويثقل كاهل المسافرين، لجعل هذا الأمر أكثر حدة مع استعدادات الصناعة لإعادة التشغيل هو جنون". 

أضاف الاتحاد في بيانه المقتضب:"هذا هو الوقت الذي يجب أن يتكاتف فيه كل فرد في مجال الطيران لخفض التكاليف وإعادة بناء قطاع مهم من الاقتصاد، وليس السعي لتغطية الخسائر في علامةتبويب عملائها. بصرف النظر عن خطواتنا التالية لمواجهة الضرر الناجم عن هذا القرار، فإننا نتفق مع النتيجة التي توصلت إليها هيئة الطيران المدني بأن مطار هيثرو يجب أن يستثمر في خدمات أفضل لشركات الطيران والمسافرين. 

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقلالجوي الدولي (IATA)، إننا نتوقع من هيئة الطيران المدني أن تلتزم هيثرو بهذه الالتزامات. 

وأصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي الدولي IATA  قبل أيام أحدث احصائية عن حركة الطيران لشهر مايو الماضي والمتعلقة ببيانات أسواق الشحنالجوي العالمية، حيث أوضحت احصائية  سوق الشحن الجوي تحسنا طفيفا، ويعزى ذلك إلى فقدان عمليات شحن البطن على طائراتالركاب التي كانت متوقفة.

الإياتا لندن تطبق رسوم إضافية على الركاب لتغطية الخسائر

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