«الزراعة»: خطة للاكتفاء الذاتي من القمح مع ارتفاع الاستهلاك في مصر

قال الدكتور محمد السيد، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال التغلب على هذه الفجوة والتصدي لها عن طريق زيادة الإنتاج وذلك سيتطلب خفض تكلفة زراعة وإنتاج المحصول، وعودة وزارة الزراعة في تحديد المساحات من أجل إقبال المزارعين على زراعته.

وأضاف السيد أن إعلان أسعار القمح بوقت كاف سيشجع المزارعين على الزراعة، مع ضرورة الحد من الفاقد الذي وصل لـ30% من إجمالي المحصول وذلك خلال عملية الحصاد والنقل والتخزين في شون ترابية معرضة للحشرات والفئران والعصافير والاستهلاك غير الآدمي كاستخدامه علف للحيوانات والطيور، مؤكدًا أن النهوض بالمحصول يجب القضاء على الفاقد، وعدم زراعة أصناف قمح رديئة او مصابة بالأمراض والحشرات.

أوضح أن نقص إمكانيات الإرشاد الزراعي والقصور على تطبيق التوصيات الفنية في زراعة القمح لدى المزارعين ونقص ميزانية وزارة الزراعة كان لها تأثير على المحصول في استنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الإنتاجية.

وشدد الأستاذ بمركز البحوث الزراعية على أن عدم توافر الأعلاف بالأسواق دفع المزارعين إلى شراء الخبز المدعم وتقديمه كغذاء للماشية والدواجن، كما أن الإسراف في استخدام الخبز نمطًا غذائيًا خاطئًا حيث وصل متوسط استهلاك الفرد من الخبز في مصر إلى 200 كيلو جرام سنويا وهو أعلى معدل للاستهلاك في العالم، حيث يقدر متوسط استهلاك الفرد عالميًا من 80 - 100 كيلو جرام سنويًا، ومع زيادة عدد السكان سيزيد إجمالي معدل الاستهلاك من القمح، مع ضرورة التوعية بأضرار الإسراف في تناول النشويات.