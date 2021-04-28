«الاختيار 2»: إصابة أحمد مكي بطلق ناري وزكريا يزور زوجة الشهيد مبروك

شهدت الحلقة 16 من مسلسل (الاختيار 2) إصابة الفنان أحمد مكي بطلق ناري أثناء عملية القبض على أعضاء خلية إرهابية بمنطقة عين شمس، حيث قاد مكي مأمورية خلال أحداث الحلقة للقبض على الخلية الإرهابية التي يقودها الفنان رضا إدريس ويصاب برصاصة في قدمه، محاولاً إخفاء الأمر عن والده رفاعي (هادي الجيار).

كما كشفت الحلقة الـ16 من المسلسل الرمضاني كواليس اغتيال ميادة أشرف، الصحفية بجريدة الدستور في أحداث عين شمس الإرهابية بعد استهداف الجماعة الإرهابية لها أثناء تغطيتها الميداينة لمسيراتهم المسلحة، كما تم اغتيال ماري جورج في المسيرة نفسها، وكشفت أحداث العمل عن مشاهد حقيقية من تلك المسيرات.

وتطرق المسلسل لزيارة زكريا (كريم عبدالعزيز) إلى بشرى التي تقدم دور زوجة الشهيد محمد مبروك الضابط بالأمن الوطني، لتشجيعها على المقاومة ويخبرها أنه بجوارها في أي وقت تحتاجه وعليها الاتصال به فورًا.

كما تم رصد جماعة إرهابية أخرى تقوم بجمع التبرعات من أجل شراء الأسلحة والقيام بعمليات إرهابية داخل مصر، فيما تقوم وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للأمن الوطني برصد عنصر بمنطقة جسر السويس في ملابس مدنية حيث يتم القبض عليه مع عنصر آخر استخدم للإيقاع به بعد اعترافه بتفاصيل مقابلته في الحديقة كل شهر.

«الاختيار 2» يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم ويعتبر امتدادًا لنجاح الجزء الأول الذي قدمه الفنان أمير كرارة، ويتواجد في بطولة العمل كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وبشرى ورياض الخولي وأحمد حلاوة وهادي الجيار وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وسامح الصريطي وطارق صبري وعمر الشناوي وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم حمد حلمي وأحمد فهمى والنجم أشرف عبد الباقي ونضال الشافعي ومحمد فراج ومصطفى أبو سريع وعلي الطيب ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد، والمسلسل تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج «سينرجي» للمنتج تامر مرسي.