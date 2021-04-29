الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أبرز تعديلات قانون الكهرباء في المساهمة لدخول السوق التنافسية

الكهرباء
الكهرباء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، على تعديل قانون الكهرباء  في مجموعه خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة.

وقرر المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، إعمالا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتؤهل تعديلات قانون الكهرباء، الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع إلي الدخول في السوق التنافسية للكهرباء بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية، وذلك بتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.

تعديلات قانون الكهرباء

وتنص (المادة الأولى) : 

يُستبدل بنصي المادتين (63، 64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، النصان الآتيان:

تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.

وتنص المادة (الثانية):

مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:

1- إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.

2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.

3- إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون.

مجلس النواب البرلمان تعديلات قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة قانون الكهرباء المستشار حنفي الجبالي

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