الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التضامن»: عقوبات على الأسر غير المتلزمة بتنظيم النسل

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى للإعلام

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، عن وجود تفكير بربط الدعم النقدي بعدم الزواج المبكر، بهدف مواجهة الزيادة السكانية.

وقالت وزيرة التضامن إن هناك 2.9 طفل لكل سيدة وقد نصل إلى 140 مليون مواطن بحلول 2040، وأكثر من 190 مليون مواطن بحلول 2052.

وتابعت: 59% من المتزوجات هم من يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة، و50% من سكان الريف،  وهذه نسبة منخفضة تؤثر على النهضة المجتمعية.

واستعرضت: “لدينا برنامج لتثقيف الشباب قبل الزواج وبرنامج المشورة الأسرية بهدف تقديم المشورة الأسرية المستمرة لتنمية الأسرة المصرية وسوف يتم تقديم مزايا للأسر الملتزمة بمؤشرات التنمية وأيضا عقوبات على غير المتلزمة بتنظيم النسل”.

وأكدت: “نعمل على تنمية الأسرة في أكثر من محور منها التمكين الاقتصادي والشق الخدمي وشق توعية إعلامية ودينية وشق قانوني، بإشراف رئيس مجلس الوزراء بنفسه، وسوف تستثمر فيه بشدة بدعم من الوزارات المختلفة والمجتمع المدني بمنظماته المختلفة”.

جاء ذلك في كلمتها خلال اللقاء المفتوح الذي ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بحضور الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وعدد من كبار الصحفيين والإعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام.

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