اتكلم عربي وزيارة لقبرص.. حصاد وزارة الهجرة في أسبوع

شهد حصاد الأسبوع الماضي لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج العديد من الأخبار المهمة في الفترة من 20 - 28 إبريل الجاري، حيث أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه تم تشكيل لجنة فنية من التضامن والهجرة والخارجية والاتحاد الأوروبي، لبحث تطبيق برنامج العودة وإعادة الدمج.

أكدت نبيلة أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارتين الرئيسيتين المعنيتين بقضية الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى جميع الجهات ذات الصلة، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة بتوفير كافة سبل الحماية للعائدين من الهجرة غير الشرعية بما يضمن شمولهم وجميع أفراد أسرهم بمظلة الحماية الاجتماعية بما يضمن كفالة حقوقهم الشاملة التي تعزز جذبهم وإعادة دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أهمية التعامل، ليس مع العائد بمفرده، لكن مع القضية من منظور أسري متكامل.

“اتكلم عربي” عبر clubhouse

ونظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ندوة افتراضية عبر تطبيق clubhouse بعنوان "اتكلم عربي وعيشها بالمصري"، في العاشرة من مساء اليوم، لتعريف المصريين بالخارج بالمناسبات التي تمر بها مصر خلال هذه الأيام "شهر رمضان وأحد السعف وشم النسيم وعيد تحرير سيناء وذكرى العاشر من رمضان (حرب أكتوبر)" خلال نفس الفترة.

أكدت نبيلة مكرم أن الوزارة تعمل باستمرار على التواصل مع المصريين بالخارج باختلاف شرائحهم، مشيرة إلى أنه تم الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في ظل انتشار جائحة كورونا في العالم.



وفد شباب الدارسين بالخارج يزور مجلس الدولة

واستقبل المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووفد من شباب المصريين الدارسين بالخارج، خلال زيارة للمجلس لتعريفهم بتاريخه ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وذلك في تفعيل لأهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، بحضور المستشار طه عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، والمستشار الدكتور سمير عبد الملاك الرئيس بالمحكمة الإدارية العليا.

من جانبها، أعربت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها لرئيس مجلس الدولة، على دعوته لزيارة وفد شباب الدارسين للمجلس، بهدف تعريفهم بتاريخه ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين المصريين بالخارج، التي تستهدف ربطهم بوطنهم الأم ودمجهم في الجهود المبذولة للدفاع عن مصر خارجيا وتصحيح الصورة المغلوطة التي يروج البعض لها، من خلال إمدادهم بالمعلومات الخاصة بما يجري على أرض الوطن، والرد على كافة ما يدور في أذهانهم من تساؤلات حول التحديات والقضايا المثارة.



وزيرة الهجرة في نيقوسيا

وتوجهت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الجمعة الماضي، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا لعقد لقاء ثلاثي مع فوتيس فوتيو، مفوض الرئاسة القبرصية، وكوستاس فلاسيس نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الدول الثلاث في إطار مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس".

وصرحت وزيرة الهجرة بأنه من المقرر أن يشهد اللقاء مناقشة التعاون القائم بين البلدان الثلاثة في مجال الهجرة والجاليات، مع التطلع لمزيد من العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لصالح الجاليات المصرية والقبرصية واليونانية.

اتفاق ثلاثي على تعاون بين شباب البرلمانيين



كما عقدت وزيرة الهجرة، الجمعة الماضي، اجتماعا ثلاثيا بالعاصمة القبرصية مع مفوض الرئاسة القبرصية، وكوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني لشؤون المغتربين، حيث تم الاحتفال بمرور 3 سنوات إلى إطلاق مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس" منذ أبريل 2018، ثم بحث تعزيز سبل التعاون بين الدول الثلاث في إطار المبادرة على عدة مستويات.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن اللقاء الثلاثي شهد التوافق على عدة توصيات في إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور – نوستوس"، حيث تم الاتفاق على الترتيب لتنظيم رحلة لشباب مصر وقبرص واليونان بهدف نقل فكرة المبادرة للأجيال الشابة بعد أن تم إطلاقها في مصر في أبريل 2018 وتم تكريم الرعيل الأول من الجاليتين القبرصية واليونانية، وذلك على أن يتم تنظيم الرحلة لخمسة شباب من كل دولة للتعرف على التاريخ المشترك والثقافة والقواسم المشتركة، ومن ثم إعداد مذكرة يتم رفعها لرؤساء الدول الثلاث عن الرحلة وما شهدوه ولمسوه فيها وعن أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير المبادرة.



وزيرة الهجرة تشارك في الفعالية السنوية للشبكة المصرية للسرطان بالولايات المتحدة "ECN"



كما شاركت نبيلة مكرم في الفعالية السنوية للشبكة المصرية للسرطان "ECN" بالولايات المتحدة وكندا لدعم مرضى السرطان في مصر خاصة الأطفال، بمشاركة الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، والدكتور هشام الصيفي، رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للسرطان ECN، والدكتور محمد العريان والفنان حسين فهمي والفنانة إلهام شاهين، ونخبة من علماء وخبراء مصر بالخارج.

وفي كلمتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بأعضاء الجالية المشاركين في الحفل الذي يخصص عائده لدعم مرضى السرطان في مصر وخاصة الأطفال، مثمنة جهود المصريين بالخارج في دعم الوطن بشتى المجالات، مؤكدة أن علماء وخبراء مصر بالخارج شاركوا في دعم الكثير من المشروعات القومية بخبراتهم، بالإضافة لإسهامات بالأجهزة الحديثة لدعم الكثير من المستشفيات في مصر.

وتابعت وزيرة الهجرة حديثها باللغة العربية دعما للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، قائلة: إن السرطان وباء شرس يحتاج لتكاتف الجهود جميعها لمواجهته، مشيدة بحرص "ECN" على مساعدة مستشفى سرطان الأطفال بالخبرات والأجهزة والدعم المادي أحيانا، ومشيدة بولاء المصريين بالخارج للوطن.



وزيرة الهجرة تلتقي عددًا من شباب الدارسين بالخارج

وعقدت السفيرة نبيلة مكرم اجتماعًا مع عدد من شباب المصريين الدارسين بالخارج، للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم لدعم حقوق مصر المائية في نهر النيل، بحضور هشام صابر شهاب رئيس الإدارة المركزية للتوعية الإرشاد المائي بوزارة الري، و تامر نصر مدير شركة PCC للدعاية والإعلان، وذلك ضمن فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "MEDCE"، والاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج.

أضافت الوزيرة أن اجتماع اليوم جاء للاستماع إلى أفكار شباب الدارسين بالخارج وتصوراتهم لدعم حقوق مصر المائية، حيث أبدى الشباب رغبتهم في دعم وطنهم والترويح لحق مصر في نهر النيل، عقب لقائهم مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لافتة إلى أن شباب الدارسين بالخارج والمصريين بالخارج بكافة شرائحهم هم خير سفراء لمصر، مؤكدة أن المصريين بالخارج هم قوى ناعمة لا يستهان بها ولهم دور كبير في الترويج لقضايا الوطن في الخارج، للرد على الشائعات التي يتم ترويجها ضد الدولة المصرية في المجتمعات التي يعيشون بها.