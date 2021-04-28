محافظ المنيا يطمئن على رئيس «أبوقرقاص» عقب تعرضه لحادث مروري

زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، للإطمئنان علي حالته الصحية بمستشفي المنيا الجامعي إثر تعرضه لحادث مروري، مما أدي إلي إصابته بعض الكسور والكدمات.

رافق المحافظ الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن.

وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية لرئيس المدينة، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة سالما لمباشرة مهام عمله.

كان الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا قد أصيب اليوم ،اثر حادث انقلاب سيارة خلال جولة تفقدية بالمدينة .

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا، من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة الوحدة المحلية التابعة لمركز ابوقرقاص ،وقد أسفر الحادث عن إصابة الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس المدينة ونقله إلى مستشفى المنيا الجامعى وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية لرئيس المدينة ومتابعة الحالة الصحية له .

وقد انتقل العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، الى مستشفى المنيا الجامعى للاطمئنان على حالة رئيس مدينة ابوقرقاص ومتابعة حالته الصحية وقد أكد صلاح أنه تم عمل الفحوصات اللازمة لرئيس المدينة وجارى متابعة الحالة الصحية له.

يذكر أن رئيس مركز أبوقرقاص المصاب كان قد ترأس حملة مكبرة لتطهير مدينة ابوقرقاص بالتعاون مع شركة المياة والصرف الصحي بمركز ابوقرقاص برئاسة مصطفى خليفة مدير شركةمياة الشرب والصرف الصحى بابوقرقاص .

وأكد رئيس المركز أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً للتعليمات الواردة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم مشددة بشوارع مركز ومدينة ابوقرقاص .

وأصدر رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس في كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة.

وأشار إلى استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.

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