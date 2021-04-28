الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تحث الشعوب على التبرع بـ7 دولارات للمساهمة بجرعة لقاح

مدير الصحة العالمية
مدير الصحة العالمية

حثت منظمة الصحة العالمية شعوب العالم على التبرع بـ7 دولارات للمساهمة بجرعة لقاح، في حملة تقودها المنظمة لجمع أموال إضافية لبرنامج "كوفاكس" الدولي لإتاحة لقاحات كوفيد-19.


وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في معرض إطلاقه الحملة التي حملت شعار "Go Give One" (فلتعطِ واحدة)، اليوم الأربعاء، إن الحملة ستتيح لأي شخص يريد "أن يلعب دوره في تطعيم العالم بتبرع بسيط"، ومن ثم يساعد في إنهاء الجائحة.
 

وأضاف- حسبما نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية- أن منظمة الصحة العالمية تقدر أن مبلغ 7 دولارات أمريكية سيغطي تكلفة شراء جرعة لقاح وإيصالها لشخص ما في بلد منخفض الدخل، موضحا أن الحملة ستسعى أيضًا إلى الحصول على أموال مماثلة من الشركات التي يقدم موظفوها وعملائها مساهمات.
 

وقال تيدروس - في بيان - "إن أفضل طريقة للخروج من هذا الوباء هي الحصول على اللقاحات للجميع، بدءا بالعاملين الصحيين والأشخاص الأكثر ضعفا في العالم".

كورونا حول العالم العالم الصحة العالمية Go Give One فلتعط واحدة تطعيم العالم

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