أعراض الكورونا المرحلة الثالثة.. والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس القاتل

مع تصاعد المنحنى الوبائي وارتفاع أعداد المصابين يوميا يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة أعراض الكورونا المرحلة الثالثة خاصة عقب ظهور السلالة الجديدة المتحورة والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أعراض المرحلة الثالثة وأعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وفقا لإحصائيات المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.



أعراض الكورونا المرحلة الثالثة

شهدت الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث ينتشر الفيروس القاتل بين المواطنين في فترة زمنية وجيزة حيث تتلخص أعراض الكورونا المرحلة الثالثة في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع وجود بقع حمراء في كافة أنحاء الجسم مع تكسير في العظام مصحوب عدم القدرة على تحرك وانهيار عام في أنشطة الجسم نتيجة القضاء على الخلايا المناعية في الجسم مع فقد حاستي الشم والتذوق و التعرض لأزمات شديدة في التنفس تصل في بعض المراحل إلى الاختناق ولذلك نصحت منظمة الصحة العالمية الذين يشعرون أي أعراض اللجوء إلى العزل المنزلي والخضوع إلى تحليل PRC الكاشفة للفيروس.



أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم في مصر

فيما أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية على ارتفاع نسبة الوفيات في مصر خلال الأيام الأخيرة الماضية بنسبة 17% حيث وصلت أعداد الإصابات إلى 1019 مصاباً بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 61 حالة يوميا وفقا لأخر إحصائيات التي أعلنتها الوزارة مؤخرا من خلال التقارير التي ترسلها المعامل المركزية يوميا وكانت قد ارتفعت أعداد الإصابات خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير الماضي ولكن منتصف شهر يناير تراجعت نسب الإصابات والوفيات ولكنها بدأت في الارتفاع مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية.

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الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في مصر

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أعراض الكورونا المرحلة الثالثة مع ارتفاع منحنى الإصابات بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية حيث اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا أبرزها تفعيل تطبيق مواد القانون التي تنص على تغريم المتخلفين عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتفادي فيروس كورونا من لبس كمامات واقية للوجه مع إلزام كافة المقاهي بالالتزام بنسبة ال 50% من الإشغال أثناء فترة العمل.