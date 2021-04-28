الخميس 29 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصول أولى الرحلات السياحية الرومانية إلى مطار الغردقة غدا

مطار الغردقة
مطار الغردقة

صرحت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن مطار الغردقة  الدولي يستقبل، غدا الخميس، أولى الرحلات الجوية السياحية القادمة من رومانيا عبر إحدى شركات الطيران الأجنبية الخاصة، حيث سيتم استقبال الرحلة برش المياه على الطائرة فور هبوطها بأرض المطار، كما سيكون في استقبال الركاب مسئولي المطار والعلاقات العامة، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة معدلات التشغيل للحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم حاليًا.

وأضافت المصادر لـ«الدستور» أن السلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي، ستتخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وأشارت إلى أن المطارات ذات المقاصد المصرية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وأوضحت أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCRفور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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