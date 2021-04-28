الأربعاء 28 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وثقها «الاختيار 2».. كيف أحبط الأمن مخطط الإخوان لاغتيال الرئيس السيسي؟

الاختيار 2
الاختيار 2

وثق مسلسل (الاختيار 2) أكبر مخططات جماعة الإخوان الإرهابية خلال السنوات الماضية منذ خلع الرئيس المعزول محمد مرسي.

إحباط مخطط الإخوان لاغتيال الرئيس السيسي

 

ويعرض الاختيار 2 ضمن الماراثون الرمضاني 2021، ويذاع عبر العديد من القنوات الفضائية، وأعاد في الحلقة الـ15 تجسيد مخطط خلية "عرب شركس" التي استهدفت كِبار الضباط والشخصيات سياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما كان وزيرَا للدفاع.

الاختيار 2 الحلقة 16

وأعادت هذه الحلقة المشار إليها سلفًا للأذهان ما وقع من قِبل خلية "عرب شركس" من عمليات إرهابية في حق الوطن والشعب، كاشفة للجمهور المواجهة الشرسة التي وقعت ودارت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 19 مارس من 2014، ونجحت الحملة الأمنية في القبض على 8 إرهابيين من المنتمين لـ"أنصار بيت المقدس"، وإحالتهم للمحاكمة العسكرية التي قضت بإعدامهم.

 

وعرض مسلسل الاختيار 2 مشاهد للجنازة العسكرية لشهيدين الواجب الوطني، فيما عرض صور الإرهابيين الحقيقية وهما محمد بكري محمد هارون، ومحمد علي عفيفي.
 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

"الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

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المسلسل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

 

إحباط مخطط الإخوان لاغتيال الرئيس السيسي الاختيار 2 الحلقة 16 مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

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