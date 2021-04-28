الشؤون الدينية التونسية تؤكد ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي بالمساجد

أكدت وزارة الشؤون الدينية التونسية، اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي في الجوامع والمساجد والالتزام التام بما أقرته الوزارة خاصة فيما يتعلق باحترام توقيت صلاتي العشاء والتراويح.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة اليوم متابعة لما أكدته الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا في اجتماعها المنعقد اليوم، من خطورة الوضع الوبائي بالبلاد وارتفاع مؤشرات الحالة الوبائية إلى مستوى مرتفع جدا وما يقتضيه ذلك من ضرورة الانخراط في مختلف الإجراءات الوقائية التي يتم إقرارها من قبل الهيئة المذكورة.

وشددت الوزارة - في بيانها - على ضرورة احترام توقيت صلاة الجمعة والإجراءات الوقائية المصاحبة لها.. وأشارت إلى أن الإجراءات التي تتخذها الهيئة نابع من صميم تعاليم الدين الحنيف.

وأوضح البيان أن الوزارة تعول في هذا الصدد على وعي الجميع للمحافظة على بيوت الله آمنة ومفتوحة لمرتاديها وقائمة بدورها في نشر الطمأنينة ومواصلة رسالتها التعبدية والروحية.

وكانت الوزارة قد أقرت في وقت سابق، اقتصار خطبة الجمعة على 10 دقائق، وتعليق كافة الأنشطة داخل المعالم الدينية من دروس وإملاءات قرآنية وعدم تجاوز صلاتي العشاء والتراويح 30 دقيقة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن، اليوم الاربعاء، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 149 مليونا و359 ألفا و118 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و149 ألفا و381 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127 مليونا و040 ألفا و432 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.