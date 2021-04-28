الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بحضور الباز.. بدء اللقاء المفتوح مع وزيرة التضامن بالأعلى للإعلام

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى للإعلام

بدأ، منذ قليل، اللقاء المفتوح الذي ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن.

ووجه المجلس الدعوة إلى كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ لحضور اللقاء، في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.

وحضر اللقاء الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور، وعدد من كبار الصحفيين والإعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام.

حيث حضر نشأت الديهي، عضو المجلس وعزة مصطفى رئيس لجنة الدراما بالمجلس، بجانب عدد من رؤساء التحرير والقيادات التحريرية بالصحف القومية والخاصة، منهم عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام.

وتتحدث الوزيرة، خلال الجلسة، حول وعي الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة وتدير حوارًا مفتوحاً تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

وسبق أن التقى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الكاتب الصحفي كرم جبر، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، للإعداد لأول دورة تدريبية للقيادات الشابة من الصحفيين والإعلاميين، وإعلان شروط وقواعد الاختيار عقب انتهاء شهر رمضان.

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تخصيص الفترة من 23 مايو حتى 30 مايو المُقبِل كمهلة أخيرة لقبول طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.

وأوضح أن تقديم طلبات توفيق الأوضاع سيتم يوميًا خلال الفترة المذكورة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 ظهرًا بمقر المجلس بماسبيرو.

يأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم 180 لسنة 2018، حيث تنص المادة السادسة منه على عدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.

الاعلى للاعلام كرم جبر نيفين القباج وزيرة التضامن حياة كريمه

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