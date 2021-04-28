السودان يفوز بعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى لاهاى

فاز السودان بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في لاهاي، خلال الانتخابات التي أجريت في جلسة الاجتماع التكميلي لمؤتمر الدول الأطراف بالدورة الخامسة والعشرين.

وأوضحت وزارة الخارجية السودان، أن فوز السودان تم بإجماع من المجموعة الإفريقية، وتمتد العضوية لمدة سنتين تبدأ اعتبارا من مايو 2021م، وشملت القائمة من المجموعة الإفريقية إلى جانب السودان كلا من المغرب، وجنوب إفريقيا، والسنغال والكاميرون.

وتعتبر إعادة انتخاب السودان في المجلس التنفيذي تجديدا لثقة المنظمة في المجموعة الإفريقية وفي السودان وتأكيدا للدور الإيجابي الذي يضطلع به داخل المنظمة وتعاونه ومبادراته، وتقديرا لجهوده الفاعلة في تعزيز التواصل والتنسيق بين دول المجموعة ونتاجا لتواصله وتشاوره الإيجابي المستمر مع كافة دول المجموعة وخاصة المؤثرة منها في المسائل والقضايا التي تهم المنظمة وتنفيذ أهدافها ومبادئها بكفاءة وإتقانٍ وتفانِ، وذلك حسب بيان الخارجية السودان.

السودان يفوز بمنصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية

وكانت السفيرة نادية جفون ممثل السودان في لجنة ميثاق حقوق الإنسان العربية فازت أمس بمنصب نائب رئيس اللجنة، في الانتخابات التي جرت يوم ٢٧ أبريل الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، كأول امرأة عربية وسودانية تتقلد المنصب وذلك حسب وزارة الخارجية السودانية.

وتتبع لجنة ميثاق حقوق الإنسان العربية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتضم في عضويتها ١٦ دولة عربية مصادقة على الميثاق الدولي لحقوق الإنسان وتتكون اللجنة حاليا من ٧ ممثلين يمثلون كلا من (السودان، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، لبنان وفلسطين) حيث تمتد عضوية اللجنة لمدة أربع سنوات.

وتختص اللجنة بمراجعة تقارير حقوق الإنسان التي تصدر من الدول الأعضاء بالإضافة إلى دورها في تعزيز وترقية حقوق الإنسان بالدول الأعضاء وتتمتع بعلاقات قوية مع المؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

يذكر أن السودان انضم إلى العديد من المنظمات الدولية بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير عام 2019، حيث كان السودان محروما من عضوية الكثير من المنظمات الدولية بسبب سياسات نظام الإخوان والذي تسبب في فرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية على السودان دامت لعدة سنوات حتى رحيل النظام.