بولندا تعلن تخفيف قيود مكافحة كورونا

أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، اليوم الأربعاء، تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).



وصرح مورافيسكي بأن الأطفال الصغار سيعودون إلى المدارس ويعاد فتح مراكز التسوق والمتاحف والمعارض الفنية بدءًا من 4 من مايو المقبل مع الالتزام باحتياطات التعقيم، وذلك حسبما نقل "راديو بولندا".



كما سيسمح للفنادق باستقبال النزلاء بدءًا من 8 من مايو وسيسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم خدماتها بالمناطق المفتوحة والحدائق بدءًا من 15 من مايو، فيما سيعود الطلاب بجميع المراحل للانتظام في الصفوف الدراسية بدءا من 29 من مايو.



وأكد رئيس الوزراء أن البلاد قد تخطت المرحلة الأسوأ بالفعل فيما يخص أعداد الإصابات وأن البلاد تتفائل بحذر إلا أن الفيروس لا يزال موجودًا وخطرًا جدًا. وكانت السلطات أعلنت، الإثنين، تخفيف بعض القيود في المناطق التي تنخفض فيها أعداد الإصابات.



يشار إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء تخطي مليوني و700 ألف فيما تخطى إجمالي الوفيات 66 ألف و500 حالة وفاة.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الاربعاء ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 149 مليونا و359 ألفا و118 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و149 ألفا و381 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127 مليونا و040 ألفا و432 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.