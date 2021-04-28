الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

51 مرشحا للرئاسة السورية بينهم 7 سيدات

سوريا
سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الأربعاء، بأن عدد المتقدمين بطلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بلغوا 51 مترشحاً بينهم 7 سيدات، وسلم مع إغلاق باب قبول طلبات الترشح في الانتخابات اليوم.

وشهد اليوم الأخير من تلقي طلبات الترشح تقديم 10 طلبات ترشح جديدة ليبلغ عدد الطلبات التي تبلغ بها مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية العليا 51 بينها طلبات ترشح من 7 سيدات.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ في تصريحات سابقة، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الإثنين الـ 19 من الشهر الجاري وحتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الأربعاء.

وينص قانون الانتخابات العامة على أنه لا يقبل طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من قبل 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء تأييد أكثر من مرشح واحد.

وبدأت عملية تأييد أعضاء مجلس الشعب لمرشحيهم في الانتخابات الرئاسية في العشرين من الشهر الجاري وتجري في قاعة خاصة ضمن مبنى المجلس بحضور رئيس مجلس الشعب حيث يقوم عضو المجلس بتدوين اسمه في سجل خاص ويأخذ من رئيس المجلس ورقة التأييد ثم يدخل الغرفة السرية المعدة لملء البيانات على ورقة التأييد وتتضمن اسم المرشح الذي يريد تأييده ثم يضع الورقة في ظرف خاص ويختمه بلصاقة ليزرية ويضعه في صندوق التأييدات.

وعقب انتهاء المهلة المحددة لعملية التأييدات الخطية يختم الصندوق ويرسل إلى المحكمة الدستورية العليا التي تشرف على العملية الانتخابية وتدرس قانونية طلبات الترشح والبت فيها.

وفي السياق، أكد البروفيسور في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الاستشراق الروسي قسطنطين ترويفتسيف أن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر في الـ 26 من مايو المقبل استكمال للإنجازات التي حققتها سوريا على طريق إعادة البناء والتطوير.

وقال ترويفتسيف في تصريحات لوكالة سانا اليوم، إن إجراء الانتخابات الرئاسية يمليه أيضاً الحرص على تطبيق الدستور وضمن المواعيد القانونية.

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