الانتهاء من إنشاء كومباوند المستثمرين بحدائق أكتوبر مطلع 2022

رئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر

أكد الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن العمل يسير بانتظام فيما يتعلق بتدشين محطة الكهرباء بكومباوند المستثمرين بحدائق أكتوبر .

وأضاف خميس شعبان، أنه تم إنشاء غرف المحولات ووصول الكابلات إلى أرض المشروع واستكمال بقية الخامات قريبا، موضحًا أن هناك أحد الشركات للأعمال الهندسية تقوم بإنشاء المحطة ملتزمة بالانتهاء من المحطة بحد أقصى شهر سبتمبر المقبل.

وأشار الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر إلى أن كومباوند المستثمرين سيكون مهيئاً للسكن مطلع العام القادم 2022.



وأشار الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إلى أن المشروع يشتمل على توريد وتركيب شبكة الكهرباء اللازمة لإجمالي المشروع والبالغ 511 عمارة و2 مول تجاري ونادي اجتماعي ومسجد و55 ألف متر للأنشطة التجارية والخدمية.



وتعد مدينة السادس من أكتوبر من كبري المدن الصناعية في مصر، فهي واحدة من أقدم المدن الصناعية بجمهورية مصر العربية، حيث تنافس مدينة العاشر من رمضان في حجم المصانع العاملة بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من العمالة، وتعمل جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر على تنمية الصناعة والنهوض بها، كما تعمل على زيادة الاستثمارات سواء من جذب استثمارات خارجية او محلية، فتحرص الجمعية على عقد اللقاءات المستمرة مع القادة في الدولة لحل المشاكل التي تواجه الصناع بالمنطقة، والمنطقة بها العديد من القطاعات الصناعية.

جدير بالذكر أن جمعية مستثمري السادس من اكتوبر اعتزمت تدشين كومباوند المستثمرين فى حدائق أكتوبر على مساحة 150 فدان وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالي مليار جنيه.