برلمانى: الاقتصاد المصرى يتأهب للمرحلة الثانية من الإصلاح

أشاد النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق الحزمة الثانية والمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تهدف إلى تحقيق الإصلاحات الهيكلية للقطاعات ومنظومة العمل، ما يحقق المزيد من التقدم الاقتصادي وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة.



وأشار زكريا خلال تصريحات له، إلى فوائد هذه المرحلة في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص العمل اللائقة، فضلًا عن رفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وبالأخص الصناعات الموجّهة للتصدير، مؤكدا: "انتهت مرحلة البناء وحان وقت الإنتاج والحصاد".



وتابع عضو مجلس الشيوخ أن الاقتصاد المصرى من أسرع الاقتصادات نموا بالعالم بشهادة العديد من الدول والمؤسسات الخارجية، حيث حققت مصر نموا فى ظل أزمة كورونا وصل إلى 3.6%، كما تجاوز الإنتاج المحلى في مصر 360 مليارا، الأمر الذي جعلها تعد ثانى الدول العربية من حيث الناتج المحلى بعد المملكة العربية السعودية.



كما شدد نائب الاسكندرية على أهمية إطلاق هذه المرحلة، وذلك لأن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية إذا لم يتبعه إصلاحات هيكلية سيكون مثله مثل دول أخرى حققت نمو سنة أو سنتين وتراجعت بعد ذلك، مشيرا إلى أن المواطن المصري سيجري ثمار هذا الإصلاح قريبًا.