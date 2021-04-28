13 حالة وفاة و1062 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6935.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 1062 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 415 ألفا و281، كما لفتت إلى تسجيل 867 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 398 ألفا و454.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الأربعاء، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 149 مليونا و359 ألفا و118 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و149 ألفا و381 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127 مليونا و40 ألفا و432 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.