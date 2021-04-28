توجيه من «التعليم» بشأن صرف مكافأة الامتحانات (مستند)
أصدرت الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لمديرياتها بالمحافظات باتخاذ اللازم نحو البدء في الإعداد لصرف مكافأة امتحان النقل 2021 عن العام الدراسي 2020/2021.
وجاء نص مستند التعليم:"أنه بالإشارة الي الكتاب الدوري الصادر عن قطاع الحسابات بالمديريات المالية بوزارة المالية رقم 83 لسنة ٢٠٢١ بشأن إقفال المال العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ضرورة التنبيه على مديري الشؤون المالية بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة للمديريات باتخاذ اللازم نحو البدء في الإعداد لصرف مكافأة امتحانات النقل من العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ للعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس طبقا للقواعد والتعليمات الواردة بالقرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٥.