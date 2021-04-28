للمقيمين بالكويت.. المستندات المطلوبة لتجديد تصريح العمل

ترصد «الدستور» إجراءات تجديد تصريح العمل وذلك للمصريين المقيمين في الكويت، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

أصل جواز السفر صفحات (البيانات الاساسية + صفحة الإقامة). أصل تصريح العمل المطلوب تجديده. إذن العمل ( للعاملين بالقطاع الأهلي) أو شهادة لمن يهمه الأمر (للعاملين بالقطاع الحكومي). قرار تجديد الاجازة ساري للعاملين بالحكومة المصرية مصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية، أو صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة ومصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية. صورة شخصية حديثة (4×6). موافقة مسبقة لكل من: أقل من 40 عاماً ولبعض المهن التي تحددها الجهات المصرية المختصة. الرسوم عن كل عام (34 د.ك للمؤهل العالي ، 28 د.ك للمتوسط + 3 د.ك دفتر التصريح). الاستلام في نفس اليوم بعد تقديم ومراجعة المستندات، إلا في حالة الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من الجهات المصرية المعنية لإتمام التجديد.

(تقدم جميع المستندات أصل + صورتين منها والحضور الشخصي لحامل التصريح).

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة