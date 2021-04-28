مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

شن مستوطنون اقتحاما بقيادة المتطرف يهودا غليك، مساء اليوم الأربعاء، رباط الكرد الواقع إلى اليسار من باب الحديد للداخل إلى المسجد الأقصى.

واستمع المستوطنون لشرح تهويدي من المتطرف غليك حول سب تهويد القدس القديمة.

وفي وقت سابق من اليوم، تصدى مواطنون، لمجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنعوهم من تجريف أراض في قرية نعلين غرب رام الله.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان مراد عميرة، بأن مجموعة من المستوطنين وتحت حراسة جنود الاحتلال ترافقهم جرافة، تسللوا فجرا الى المنطقة الواقعة شمال القرية، بهدف مواصلة أعمال تجريف لشق طريق استيطانية كانوا قد شرعوا بها قبل يومين في أراضي قريتي دير قديس ونعلين، بطول 2 كم، حيث تصدى لهم المواطنون ومنعوهم من القيام بذلك، قبل أن ينسحبوا، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

ولفت عميرة إلى أن المستوطنين يسعون من وراء التجريف إلى إقامة بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين التي تبلغ آلاف الدونمات، علما أن مستوطنين قد نصبوا قبل نحو سنتين خياما وبيوتا متنقلة في المنطقة، ويقتحمونها بحماية قوات الاحتلال كل فترة.

واحتفل الآلاف من المقدسيين، مساء أمس الثلاثاء، في ساحة باب العامود، بنجاح إجبار قوات الاحتلال على فتح الساحة وإزالة المتاريس والحواجز التي أغلقتها خلال الأيام الأخيرة.

وهتف المشاركون في هذه الاحتفالات، التي نظمت تحت أعين قوات الاحتلال، هتافات لفلسطين والقدس، وأخرى تدعو لحماية الأقصى والمدينة المقدسة والتصدي لمحاولات الاحتلال بسط السيطرة والسيادة عليها، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية، بالتزامن مع دعوات لمتطرفين يهود لإقامة مسيرة لهم، الليلة، وسط القدس المحتلة.

من جانب آخر، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، مساء اليوم، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.