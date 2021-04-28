حفر وعيوب بالكوبري الجديد بطريق الواحات.. ومواطنون يطالبون بحل المشكلة

تشهد مدينة السادس من أكتوبر الواقعة بمحافظة الجيزة حالة عامة من الاستياء بسبب وجود حفر في أحد الكباري الجديدة مما يعيق حركة انتقال المواطنين أثناء المرور أعلى الكوبري ذهابا و إيابا.

وفي التفاصيل اشتكي عدد من أهالي مدينة السادس من أكتوبر، من وجود حفر ونقرات أعلى الكوبري الجديد فوق صينية طريق الواحات، والذي تم افتتاحه من وقت قريب ويعتبر من الطرق السريعة.

وأوضح أحمد مسعد، احد المقيمين بمنطقة الـ٨٠٠ فدان أن المشكلة تتمثل في وجود عيب في فاصل التمدد بالكوبري الجديد وكذلك وجود وحفر بطول الطريق وأنه يوميا يمشي على ذألك الطريق للوصول إلى بيته بالمدينة الجديدة قائلا: “نرجوا من المسؤولين سرعة التدخل".

وتابع أهالي منطقة الـ٨٠٠ فدان المارين على الكوبري أن هذه العيوب ظهرت منذ عدة أيام، وأن الأمر تسبب في فزعهم وخوفهم وقلق من حدوث أي تصادمات أو حوادث أو تعطل السيارة على الكوبري أو تضرر مستقليها وإصابتهم.

وكشف جمال علي، أحد سكان المنطقة أنهم اعتقدوا بأن مشكلة الطريق والكوبري ستحل على نحو سريع إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود أي أعمال صيانة أو متابعة له قائلا: "أنا بقيت أخاف أمشي بليل ومخدش بالي من الحفر يحصل أي كارثة أو حادثة ومكنش شايفها لأن الكوبري لسه جاهز للمواطنين في وقت بسيط متوقعتش أن هيبقي في مشكلة ".

وطالب عدد من الأهالي والمترددين على الكوبري الجديد أن يتم إعادة الوضع لأصله وسرعة التدخل وحل المشاكل في أقرب وقت قائلين إن الكوبري منذ أيام كان بدون أي مشاكل أو حفر.

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