الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«هيئة تعليم الكبار» ببني سويف: محو أمية 39 ألف مواطنا في 2020-2021

معتز عبدالرؤوف
معتز عبدالرؤوف

قال معتز عبدالرؤوف، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف، اليوم الأربعاء، إن الفرع قام بمحو أمية 39 ألف و819 مواطنًا خلال عام 2020-2021 بنسبة 113,50 % تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، والدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك من خلال الفصول التي تم فتحها بالشراكة مع الجهات الشريكة سواء الجامعة، والصحة والزراعة والتربية والتعليم والأزهر والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، ونادى الروتاري.

 

وأشار "عبدالرؤوف" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن الفرع يقوم بإرسال قوافل دورية وشبه يومية للقرى والنجوع ويتم عمل اختبارات للذين يجيدون الكتابة والقراءة داخل القرية ويتم تصحيح الأوراق وقوافل أخرى لتسليم الشهادات داخل كل قرية على مستوى 7 مراكز و39 مجلس قروي والذين لا يجيدون القراءة والكتابة نقوم بفتح فصول من خلال مدرسين محو الأمية أو فصول الجهات الشريكة وطلاب الجامعات وهناك 1675 فصل محو أمية بالمحافظة لاستقبال الدارسين وأقرب أماكن إليهم.

 

وأوضح مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار ببني سويف أن هناك لجانا تقوم بتسليم الشهادات بعد استخراجها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ويتم تسليم الشهادات من خلال قوافل إعلامية إلى القرى والنجوع والعزب.

 

وفى سياق متصل وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مراسم تجديد توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك بحضور الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

 

وأكد رئيس الجامعة، أن البروتوكول يأتي في إطار مشاركة الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها وذلك للحد من قضية الأمية التي تعد أحد أهم القضايا التي تعوق عملية التنمية في مصر، لذا أصبحت الحاجة ملحة للاعتماد على شباب الجامعة للقضاء عليها، معلنًا عن إعفاء كل طالب يقوم بمحو أمية خمسة أفراد خلال عام دراسي واحد من المصروفات الدراسية.

الهيئة العامة لتعليم الكبار بني سويف قوافل الدكتور عاشور عمرى القري والنجوع امية

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