الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة البريطاني: لا نملك أي جرعات زائدة من لقاحات كورونا

مات هانكوك
مات هانكوك

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء إنه لا يوجد حالياً في المملكة المتحدة أي جرعات زائدة من لقاحات فيروس كورونا، رداً على سؤال بشأن اعتزام لندن إرسال أي جرعات لمساعدة الهند.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن هانكوك إشارته، خلال مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، إلى أن المملكة المتحدة تقدم لقاح أكسفورد أسترازينيكا بسعر التكلفة وأنها تتعاون مع معهد مصل الهند (SII)

وأضاف هانكوم أن معهد مصل الهند "يصنع وينتج جرعات من اللقاح أكثر من أي منظمة أخرى. ويعني هذا بوضوح أنه يمكنهم توفير لقاح للناس في الهند بسعر التكلفة".

وأشار الوزير البريطاني إلى أن بلاده تعتمد على ما يمكنها توفيره في الوقت الحالي مثل أجهزة التنفس "التي لم نعد بحاجة إليها هنا لحسن الحظ".

يذكر أنه سبق وأعلنت الصحة البريطاني تعليق تطعيم من هم دون الـ40 عاما، حتى إتمام تطعيم من تفوق أعمارهم الـ50 عاما بالجرعة الثانية من اللقاح.

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