«القوى العاملة»: السبت إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن السبت المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة "عيد العمال".

وأكد الوزير أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

ويحتفل العمال، في أول يوم من شهر مايو من كل عام بعيدهم، وذلك احتفالا وتقديرا لما يقومون به من مجهودات في بناء العالم، ولذلك نقدم لكم من خلال ذلك التقرير أين ومتى بدأ الاحتفال بعيد العمال.

ويرجع أصل عيد العمال إلى أنه في 1869 بدأ عمال بمصنع للملابس في فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض من العمال الاخرين بالمجالات المختلفة بتنظيم نقابة للحصول على حقوقهم بحسب موقع "اتش هيستوري"، وكان الهدف من تلك النقابة أيضا تقليل ساعات العمل، ومنذ ذلك الوقت تم تحديد يوم 1 مايو لتجديد مطالب العمال.

وقامت أوروبا ايضا بالدعوة لمظاهرات متزامنة مع المظاهرات الأمريكية فى عدد من المدن الأوروبية، من أجل المطالبة بقانون يحدد ساعات العمل بـ8 ساعات فقط بعد ان كان يمكن ان يصل ل١٢ ساعة في اليوم واكثر.