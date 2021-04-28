الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: السبت إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن السبت المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة "عيد العمال".

وأكد الوزير أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

ويحتفل العمال، في أول يوم من شهر مايو من كل عام بعيدهم، وذلك احتفالا وتقديرا لما يقومون به من مجهودات في بناء العالم، ولذلك نقدم لكم من خلال ذلك التقرير أين ومتى بدأ الاحتفال بعيد العمال.

ويرجع أصل عيد العمال إلى أنه في 1869 بدأ عمال بمصنع للملابس في فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض من العمال الاخرين بالمجالات المختلفة بتنظيم نقابة للحصول على حقوقهم بحسب موقع "اتش هيستوري"، وكان الهدف من تلك النقابة أيضا تقليل ساعات العمل، ومنذ ذلك الوقت تم تحديد يوم 1 مايو لتجديد مطالب العمال.

وقامت أوروبا ايضا بالدعوة لمظاهرات متزامنة مع المظاهرات الأمريكية فى عدد من المدن الأوروبية، من أجل المطالبة بقانون يحدد ساعات العمل بـ8 ساعات فقط بعد ان كان يمكن ان يصل ل١٢ ساعة في اليوم واكثر.

FB_IMG_1619634620159
FB_IMG_1619634620159
وزير القوى العاملة عيد العمال إجازة مدفوعة الأجر القطاع الخاص شركات القطاع الخاص

الأكثر قراءة

استنفار أمني بمحيط كنائس القاهرة لتأمين أعياد الأقباط

«لا تهاون».. مصابون بكورونا للمرة الثالثة: «أعنف وأشد»

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

«الأرصاد»: طقس الغد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا.. والقاهرة 36

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

تفاصيل جلسة تعنيف موسيمانى لـ «سعد سمير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

صور

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

لاستعمال «الشيشة».. غلق وتشميع مقهى في أسوان (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي