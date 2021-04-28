للمصريين في الإمارات.. المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة المعاملة التجنيدية

ترصد «الدستور» كل ما يخص المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة المعاملة التجنيدية لمكتسب الجنسية المصرية للمقيمين في الإمارات وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بدبي عبر موقعها الرسمي.

والمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة المعاملة التجنيدية لمكتسب الجنسية المصرية هى:

استيفاء نموذج 1، 6 جند (متوفر بالقنصلية العامة).

2 صورة من شهادة إكتساب الجنسية للمواطن طالب الإعفاء .

2 صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد رقم قومى الخاصة بطالب الإستثناء.

2 صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمواطن طالب الإستثناء.

2 صورة طبق الأصل من جواز سفر مصرى الخاص بالمواطن طالب الإستثناء.

2 صورة طبق الأصل من جواز السفر الأجنبي الخاص بالمواطن طالب الإستثناء.

2 صورة طبق الأصل من جوازات السفر الخاص بوالد ووالدة المواطن طالب الإستثناء المصري والأجنبي .

2 صورة طبق الأصل من وثيقة زواج الوالدين .

وأكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.



ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.