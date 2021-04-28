للمصريين في هيوستن.. إجراءات الطلاق من خلال القنصلية المصرية

ترصد «الدستور» كل ما يخص إجراءات طلاق المصريين بالخارج، للمصريين المقيمين في ولاية هيوستن الأمريكية، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بهيوستن عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

طلاق المسلمين المقيمين في الخارج

الطلاق عند المسلمين حق خالص للزوج يستقل بإيقاعه وبإرادته المنفردة سواء بنفسه أو بالتوكيل عنه، ولكنه لا يجب عليه استعمال هذا الحق إلا اذا استحكم الخلاف بين الزوجين وتعذرت العشرة بينهما، كما أن للزوج أن يفوض زوجته بموجب وثيقة رسمية أو في عقد زواجهما في الطلاق، كأن تكون العصمة في يدها، وهذا التفويض لا يلغى حق الزوج الأصلي في إيقاع الطلاق، ولكن يعطيها حق تطليق نفسها.

لا تقوم القنصلية بأجراء الطلاق غيابيا، ولابد من حضور الزوجين بالقنصلية لإتمام إجراءات اشهاد الطلاق، ويجب وجود أصل وثيقة الزواج المصرية مصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية، تقبل صورتها كمستند لإتمام إجراءات الطلاق.

وفي حالة وجود الزوجة بمصر ورغبة الزوج المقيم في الولايات المتحدة في طلاق الزوجة غيابيا، يقوم الأخير بعمل توكيل رسمي مصدق عليه من القنصلية لأحد أقاربه في مصر لإتمام إجراءات الطلاق أما في حالة وجود الزوج بمصر ورغبة الزوجة المقيمة في الولايات المتحدة في إيقاع الطلاق، تقوم الأخيرة بعمل توكيل لأحد قرابها في مصر لرفع قضية طلاق أو خلع أمام القضاء المصري.

إجراءات إتمام الطلاق بالقنصلية:

تحديد ميعاد مسبق مع القنصلية لإتمام إجراءات الطلاق.

حضور كلا الزوجين معاً إلى مقر القنصلية.

أصل وثيقة الزواج المصرية مصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية، إلا إذا كان الزواج قد تم من خلال القنصلية العامة في هيوستن.

جوازات السفر سارية المفعول للزوجين.

أصل شهادة ميلاد الزوج والزوجة أو مستخرج رسمي لهما. إذا كان أحد طرفي الزواج أجنبي، وشهادة الميلاد ليست باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، يتعين على صاحب الشأن ترجمة شهادة الميلاد لدى سفارة أو قنصلية بلاده واعتمادها.

حضور اثنين من الشهود يحملان جوازات سفر مصرية سارية المفعول.

رسوم إشهاد الطلاق خلال 3 شهور هو مبلغ 225 دولار.

رسوم إشهاد الطلاق بعد 3 شهور هو مبلغ 240 دولار نقدا أو بحوالة بريدية باسم القنصلية المصرية بهيوستن.

تقوم القنصلية بإرسال وثيقة إشهاد الطلاق المصرية المبرمة بالقنصلية إلى مصلحة الأحوال المدنية لتسجيلها.