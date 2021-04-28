«السنباطي»: نسعى لدعم وتمكين الأمهات اقتصاديا وتنمويا بالمناطق الأكثر احتياجا

أكدت الدكتور الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن المجلس يضع تحسين المؤشرات والخصائص السكانية ودعم وتمكين الأمهات اقتصاديا وتنمويا نصب أعينه خاصة في المناطق الأكثر احتياجا وأن المجلس أدرج ذلك ضمن خططه وبرامجه كأولوية من أولويات عمله خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام اليوم بالمهندس أسامة الأحمر محافظ نادي روتاري والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج السابق والمدير التنفيذي بشركات فاركو للصناعات الدوائية، والسيدة أميمة الشيخ مسئول نادي روتاري اسكندرية وذلك بهدف بحث أوجه التعاون والشراكة في مجال دعم حقوق الأطفال وأسرهم في إطار تنفيذ المجلس القومي للطفولة والأمومة لمشروع "التنمية الشاملة للطفولة والأمومة بمنشأة ناصر".

وفي هذا السياق توجهت الدكتورة سحر السنباطي بالشكر والتقدير للحضور معربة عن سعادتها بهذا التعاون والذي سيصب في مصلحة الأطفال وأسرهم من خلال دعم وتطوير مركز التنمية الشاملة للطفولة والأمومة بمنشأة ناصر، للحصول علي خدمات صحية وتعليمية وثقافية وترفيهية أيضًا، لافتة إلى أنه من خلال هذا التعاون سيتم إنشاء عيادات لتنظيم الأسرة، ونادي للمرأة بالتعاون مع قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يتضمن العديد من الأنشطة التنموية والتوعوية كمحو الأمية بطريقة متطورة فضلًا عن أنشطة التمكين الاقتصادي، من خلال إنشاء مشغل تدريب للسيدات على أعمال الحياكة كمهن مدرة للدخل كإجراء وقائي للحد من مشكلات الأطفال كالتسرب من التعليم والزواج المبكر وعمالة الأطفال.

ومن جانبه أعرب المهندس أسامة الأحمر محافظ نادي روتاري عن سعادته بلقاء الدكتورة سحر السنباطي وبهذا التعاون الذي سيأتي بثماره في العديد من المجالات الحياتية للأطفال وأسرهم كما توجه لها بالشكر والتقدير لجهودها الحثيثة في دعم قضايا الطفولة كما قدم لها درع أندية روتاري تكريما لها، واصفا إياها بالقيادة الأمينة الجادة التي تسعى لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أنه من خلال هذا التعاون سيتم توفير عدد من القوافل الصحية والعديد من الأنشطة الخاصة بتنظيم الأسرة ودعم العيادات الطبية وخدمات الدعم النفسي للأطفال والإرشاد الأسري في مجالات التربية الإيجابية.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج السابق، أننا قمنا بتقديم الخدمات في العديد من المحافظات وأنها فرصة عظيمة الآن للتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بصفته الجهة المسئولة عن دعم حقوق الأم والطفل، في العديد من المجالات الهامة كالتمكين الاقتصادي للسيدات من أجل حماية الطفل، وتوفير حياة كريمة وخدمات ذات جودة.

وأعربت أميمة الشيخ عن سعادتها بوجودها في المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعاونها مع المجلس منذ عقود فيما يخص انفاذ حقوق الطفل مؤكدة على الجدية التامة في تقديم يد العون للأسر والأهالي مؤكدة على أهمية الاستمرارية في هذا في تقديم أوجه الدعم.

وأهدت الدكتورة سحر السنباطي درع المجلس القومي للطفولة والأمومة لكل من المهندس أسامة الأحمر، والدكتور أيمن عبد المنعم والسيدة أميمة الشيخ، تقديرا لجهودهم في مجال دعم حقوق الطفل.

كما حرص الحضور على زيارة مركز التنمية الشاملة للطفولة والأمومة بمنشأة ناصر للتعرف على الخدمات المقدمة من خلاله كما حرصوا على زيارة الإدارة العامة لنجدة الطفل وتفقد الإدارات التابعة لها وأشادوا بالدور الهام الذي يقوم به خط نجدة الطفل 16000 في دعم الأطفال المعرضين للخطر والخدمات المقدمة من خلاله.