«تعليم أسوان» يكرم الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة حفظ القرآن الكريم

كرم الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه، اليوم الأربعاء، ابنه الطالب محمود على محمود بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة (حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة)، وذلك بحضور حسين محمد موجه عام اللغة العربية وأسرة الطالب.

وقد أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عن سعادته اليوم بتكريم محمود باعتباره نموذج مشرف ومضىء بتعليم أسوان ومثل أعلى لجميع الطلاب، مطالبًا إياه بالمراجعة الدائمة لما حفظه بكتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة.



وتمنى الدكتور خالد قبيصي، للطالب دوام النجاح والتوفيق، وقدم الشكر والتقدير لأسرة الطالب لحرصها على حفظ أبنها للقرآن الكريم وتقديم للمجتمع نموذج يُحتذى به.

وقدم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الشكر كذلك لموجه عام اللغة العربية وجميع القائمين على المسابقة على الجهد المبذول فى المسابقة طوال فترة التصفيات، والوصول بالمسابقة لهذا المستوى المتميز جمهوريًا، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أن محمود علي الطالب بمدرسة طه حسين الإعدادية بإدارة أسوان التعليمية، الأسبوع الماضي، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، بالمستوى الثاني لمسابقة القرأن الكريم.

ومن ناحيته تقدم الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأجمل وأرق التهانى القلبية، لفوز محافظة أسوان بالمركز الأول على مستوي الجمهورية خلال المستوى الثاني في مسابقة القرآن الكريم، وفوز الطالب محمود على محمود الطالب، بمدرسة طه حسين الإعدادية بإدارة اسوان التعليمية.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، التهاني لتوجيه اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية وعلى راسهم الموجه العام حسين محمد حسين.

وتمنى الدكتور خالد القبيصي التوفيق والسداد وحصول ابنائه الطلاب والطالبات على المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

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