الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العامة للاستعلامات» تكرم عميد تربية رياضية جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كرمت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان تقديرا لجهده المتميز وعطائه الدائم وإخلاصه والتفانى فى تلبية مطالب أسر العاملين بالهيئة.

ومن جانبها أعربت إدارة جامعة حلوان عن سعادتها بتكريمه مثمنة جهوده على الصعيد التعليمى والإنسانى وإسهامه الفعال فى المشروعات والمناسبات القومية والتى تمثلت مؤخرا فى قيام طلاب كلية التربية الرياضية بنين بالمشاركة فى موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بأداء رائع و احترافي.

فيما أبدى الدكتور عماد العزباوي عظيم الامتنان والشكر للدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على دعمه الدائم وتأييده المستمر الذى كان حافزا دائما له لبذل المزيد من العطاء.

شئون التعليم والطلاب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة حلوان العاملين مشروعات رئاسة الجمهورية

الأكثر قراءة

استنفار أمني بمحيط كنائس القاهرة لتأمين أعياد الأقباط

«لا تهاون».. مصابون بكورونا للمرة الثالثة: «أعنف وأشد»

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

«الأرصاد»: طقس الغد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا.. والقاهرة 36

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

تفاصيل جلسة تعنيف موسيمانى لـ «سعد سمير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

صور

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

لاستعمال «الشيشة».. غلق وتشميع مقهى في أسوان (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي