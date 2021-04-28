«العامة للاستعلامات» تكرم عميد تربية رياضية جامعة حلوان

كرمت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان تقديرا لجهده المتميز وعطائه الدائم وإخلاصه والتفانى فى تلبية مطالب أسر العاملين بالهيئة.

ومن جانبها أعربت إدارة جامعة حلوان عن سعادتها بتكريمه مثمنة جهوده على الصعيد التعليمى والإنسانى وإسهامه الفعال فى المشروعات والمناسبات القومية والتى تمثلت مؤخرا فى قيام طلاب كلية التربية الرياضية بنين بالمشاركة فى موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بأداء رائع و احترافي.

فيما أبدى الدكتور عماد العزباوي عظيم الامتنان والشكر للدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على دعمه الدائم وتأييده المستمر الذى كان حافزا دائما له لبذل المزيد من العطاء.