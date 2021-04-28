ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو وسلاح أبيض بحلوان

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو قبل ترويجها بدائرة القسم.

كانت البداية بناء على تحريات سابقة تمكن النقيب محمود سعداوى معاون مباحث قسم حلوان والقوه المرافقه من ضبط المدعو “محمد ا” ٢٥ سنه عاطل ومقيم شارع السادات عرب ابودحروج كفر العلو حلوان، وبحوزته 100 جرام من نبات عشبى أخضر اللون جاف يشبه نبات البانجو المخدر وسلاح ابيض عباره عن مطواه قرن غزال ومبلغ مالى 80 جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بالحيازه لنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار والسلاح الابيض بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار فى المواد المخدره وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5923 لسنة 2021 جنح حلوان.

كما لقى مسن مصرعه أثناء عبوره طريق الأوتوستراد بمنطقة الخليفة بعد اصطدام سيارة ملاكي به.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الخليفة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادثة سير أسفرت عن متوفي بطريق الخيالة أسفل كوبري الحضارة الجديد، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير “محمد.ع”، 37 سنة، مدرس حاسب آلي، مقيم الخليفة بالسيارة قيادته رقم أ ق /٥٧٩١ ملاكي تويوتا كورولا نبيتي اللون فوجئ بعبور المتوفي "نبيل. و.م" 73 سنة بدون عمل مقيم ش الشهاوي البساتين فاصطدم به، ما أدى إلي وفاته وباجراء المعاينة علي السيارة تبين وجود كسر في الزجاج الأمامي من جهة اليسار وكسر بالفانوس الأمامي من جهة اليسار وتطبيق بالكبوت من جهة اليسار ولا توجد ثمة تلفيات أخرى.



تم إخطار النيابة العامة التي أفادت أولاً بنقل جثة المتوفي لمشرحة النيابة بزينهم، وطلب التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها وعما إذا كان في الوفاة شبهة جنائية من عدمه.