الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تفاصيل جلسة تعنيف موسيمانى لـ «سعد سمير»

جريدة الدستور

عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سعد سمير، مدافع الفريق الأول، عنفه على تراجع مستواه الفني في آخر مباراتين شارك فيهما وتكرار نفس الخطأ، سواء في التمركز داخل منطقة الجزاء أو التسبب في احتساب ضربة جزاء ضد الفريق.
وأكد المدير الفني للمدافع أن الخطأ تكرر بنفس الطريقة، سواء أمام النصر في كأس مصر أو إنبي والتعامل باندفاع وتهور في إبعاد الكرة، مما كلف الفريق ضربة جزاء كانت تتسبب في حدوث أزمة فنية خلال سير اللقاء.

 

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