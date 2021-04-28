سبب إصابة كريم عفيفي بأزمة تنفسية في «رامز عقله طار» (فيديو)

كشف الفنان كريم عفيفي عن سر أزمة التنفس التي تعرض لها في برنامج "رامز عقله طار"، مع الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية mbc مصر.

وقال كريم عفيفي بعد اكتشافه مقلب رامز جلال إنه يخاف من الملاهي، وإن زوجته تتمنى زيارة الملاهي وهو يعاني من الخوف الشديد ولذا لم يحقق لها أمنيتها.

وأكد أنه فور صعوده على الثور أصيب بـ"دوخة"، وزاد منها ركوبه كبسولة "الهوب دروب".

البرنامج يتم تصويره في السعودية هذا العام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه ومجموعة قنوات mbc.