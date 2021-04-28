تونس: الوضع الوبائي بالبلاد خطير جدا

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية أن الوضع الوبائي في البلاد خطير جدا وكل مؤشرات الحالة الوبائية هي في مستوى إنذار مرتفع جدا على غرار عدد الحالات المسجلة يوميا وعدد الحالات التي تم إيواؤها في المستشفيات وأقسام الإنعاش وعدد الوفيات المسجلة يوميا.

وفيما يتعلق بمشروع قانون للطوارئ الصحية والذي يتم إعداده وعرضه بصورة مستعجلة للمصادقة على مجلس نواب الشعب، اعتبرت بن علية في تصريحات اليوم الأربعاء أنه قانون هام سيساعد في دعم الإطار القانوني لتطبيق الإجراءات في حالة الطوارئ الصحية خاصة الإجراءات المتعلقة بالحد من التنقلات والتنقل بين المدن وغلق بعض المناطق وكل الإجراءات الوقائية والردعية لمخالفة القرارات المعلن عنها.

كما دعت التونسيين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تم إقرارها والمزيد من الوعي بخطورة الوضع بالنظر للارتفاع الكبير للحالات التي يتم تسجيلها يوميا وعدد الأشخاص الذين تتطلب حالتهم الإيواء بالمستشفيات وتوفير أسرة الإنعاش والوضع العالمي لانتشار الوباء مع تطور انتشار السلالات الجديدة المتحورة.



وفي هذا السياق أشارت بن علية إلى أن إقرار الحجر الصحي الإجباري للوافدين من الخارج يأتي تفاديا لدخول وانتشار السلالات الجديدة المتحورة في البلاد التونسية على غرار السلالة البريطانية.

وقد أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع 305 ألاف و313 حالة.



وأضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 119 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و563 حالة، مشيرة إلى شفاء 2812 حالة من الإصابة بالفيروس.



وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 14 ألفا و429 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 523 حالة، إلى جانب 150 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.